A2, definite le quattro neopromosse per la stagione 2021/22

Chiusi, Fabriano, Piacenza e Nardò. Sono questi i nomi delle quattro squadre che hanno conquistato la promozione dalla Serie B e che l’anno prossimo gli appassionati di pallacanestro potranno ammirare in A2.

Arrivate tutte a giocarsi l’ambito traguardo nell’ultima e decisiva gara delle rispettive serie, Umana San Giobbe, Bakery, Ristopro e Frata hanno fatto valere il fattore campo ottenendo tra le mura amiche il punto decisivo per vincere i propri confronti.

Per Chiusi (69-62 in Gara 5 contro Agrigento) e Nardò (72-60 a Roseto) si tratterrà di una prima volta assoluta nella seconda lega nostrana, mentre per Piacenza (69-60 sulla Libertas Livorno) e Fabriano (avanti 69-53 contro Cividale) sarà un graditissimo ritorno.

OMNISPORT | 24-06-2021 11:29