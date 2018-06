Aaron Russell approda a Trento

Un altro colpo per la campagna acquisti estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima operazione di alto livello del mercato gialloblù questa volta risponde al nome di Aaron Russell. Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale Statunitense, fresco vincitore dello Scudetto con la maglia di Perugia con cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il contratto che lo legherà per le prossime due annate sportive al Club di via Trener.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo arrivo consente alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di prima linea ed in particolar modo in quello dell’attacco. Russell è infatti salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo come già confermato dal premio individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di media in attacco Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di lui, solo Ryan Millar (centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù. Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I tifosi gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il quinto weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la Francia di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro (domenica, ore 20.30).

"Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera – sono state le prime dichiarazioni di Aaron Russell -. Sono felice di poter giocare per una Società tanto importante e che alle spalle ha una storia recente così ricca di successi; potrò migliorare ancora. La squadra che sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato perché sono convinto che potremo dimostrare di essere fra le migliori formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il campionato italiano si è sicuramente alzato di livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 13:50