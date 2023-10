Abodi: "Pista bob? Rinuncia dolorosa, risorse cercate fino all'ultimo"

"Progetto nato cinque anni fa in modo totalmente diverso"

17-10-2023 11:59

“La scelta è di non mettere a disposizione ulteriori risorse. Noi ci vedremo con altri membri del governo, con la Fondazione Milano-Cortina 2026 e con ‘Simico’ nei prossimi giorni per discutere. È dolorosa la scelta di non poter mettere altre risorse a disposizione di un progetto che è nato cinque anni fa in un modo totalmente diverso. Abbiamo provato fino all’ultimo a reperire queste risorse, abbiamo fatto questa scelta come governo e altre verranno fatte nelle prossime settimane”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di WEmbrace Sport 2023 a Milano, parlando della rinuncia a realizzare a Cortina la pista da bob per i Giochi invernali del 2026.