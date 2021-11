Abraham: "Non c'è niente di più bello che segnare all'Olimpico"

28-11-2021 20:33

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ai microfoni di Dazn parla dopo la vittoria contro il Torino: “Come ho sempre detto amo questo club fin dal primo giorno, mi sono sentito subito a casa, non c’è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico”.

La situazione anomala del rigore, poi non assegnato dopo cinque minuti di attesa: “E’ un momento delicato quello del rigore, le cose sono andate per le lunghe. Ho palleggiato un po’, anche per dimostrare di mantenere freddezza”.

