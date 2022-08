Acerbi vuole una big: Milano o Torino nel suo futuro?

05-08-2022 18:58

Non ha fretta di andarsene da Roma Francesco Acerbi, messo ai margini della Lazio essendo in scadenza nel 2023, con i biancocelesti non disposti a venire incontro alla richiesta di rinnovo del giocatore.

Il difensore centrale spera ancora in una chiamata di una grande squadra, confidando nella necessità da parte delle big di chiudere un difensore nelle ultime ore di mercato.

Necessità che accomuna Inter, Milan e Juventus. Le tre grandi del calcio italiano sono interessate al difensore, che rappresenta un’opzione low cost pur garantendo esperienza nel campionato italiano e anche a livello internazionale.

L’Inter cerca un’alternativa solida a Stefan De Vrij e il difensore ex Sassuolo conosce bene Simone Inzaghi. Questo potrebbe facilitare un suo approdo all’Inter.

Il Milan vorrebbe un profilo diverso per rinforzare la retroguardia dopo l’addio di Alessio Romagnoli, trasferitosi proprio alla Lazio. Acerbi potrebbe fare ritorno a Milanello dopo 10 anni (stagione 2012/13) se i rossoneri non avranno budget sufficiente per raggiungere un difensore più futuribile del 34enne nato a Milano.

Infine, c’è la Juventus che anche deve stare attenta al portafogli. Dovessero arrivare un regista e un esterno a centrocampo, per la difesa la Vecchia Signora potrebbe spendere meno e puntare su Acerbi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE