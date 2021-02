Adam Ounas saluta Cagliari con rimpianto

Quello di Adam Ounas al Crotone è stato uno degli ultimi contratti depositati nel calciomercato italiano durante la sessione invernale di trasferimenti.

L’esterno offensivo algerino è stato girato dal Napoli ai calabresi dopo aver risolto in anticipo il prestito al Cagliari, dove l’ex Nizza ha trovato poco spazio durante il girone d’andata.

Durante la presentazione al canale ufficiale del Crotone Ounas è tornato sul breve soggiorno in Sardegna esprimendo tutto il rimpianto per non essere riuscito ad incidere: “Sono contento di essere qui, eravamo in contatto già da una settimana. Voglio far vedere che sono ancora un giocatore importante, a Cagliari sono stati 6 mesi difficili perché tra Covid e infortuni vari non ho potuto giocare tanto. Per questo ho scelto di andare a giocare da un’altra parte”.

Ounas si candida già per una maglia contro il Milan: “In Sardegna mi stavo allenando da una decina di giorni con un preparatore per riprendere la forma, adesso sto bene fisicamente e sono pronto a giocare”.

OMNISPORT | 04-02-2021 11:09