Adani: Cr7 meglio di Maradona, Diego oggi farebbe fatica

Finora il paragone era sempre stato lo stesso: meglio Ronaldo o Messi? Due partiti netti e separati per i due fuoriclasse che da un decennio monopolizzano la scena mondiale. Per Messi ogni tanto era spuntato anche il parallelismo con Maradona, argentino come lui, numero 10 come lui e mancino come lui ma schiacciato dallo score in nazionale. Diego ha vinto un Mondiale quasi da solo, Leo con la maglia della nazionale non ha mai vinto niente. Sentire però paragonare Ronaldo a Maradona fa effetto, soprattutto per quello che è stato detto da Daniele Adani.

LA PROVOCAZIONE – L’ex difensore dell’Inter, commentarore di Sky, è stato intervistato da Radio Dee Jay ha detto la sua sul calcio odierno, fisico e veloce, tirando in ballo anche il Pibe de Oro: “Ronaldo è un professionista incredibile. Quando si nasconde prima di andare a segnare fa spavento, è esemplare. Il Sassuolo ieri ha fatto bene, poi la Juve è uscita fuori con il carattere e con i grandi giocatori di cui dispone. Lui come Maradona? Diego nel calcio di oggi farebbe fatica, farebbe la grande giocata per prendersi la scena, ma senza condizione adesso non si va avanti. Lo spiega Ronaldo, il professionista esemplare”.

LE REAZIONI – Parole che hanno fatto presto il giro del web. Più divertiti che offesi i tifosi del Napoli, che hanno commentato smontando la tesi di Adani (“Come giocarsi una carriera, sembrava una persona intelligente… #adani”) ma non sono mancate voci contrarie: “E comunque, per quanto facciano parlare, le dichiarazioni di #Adani su #Maradona e #CR7 non sono poi così campate in aria (anzi…). A volte basterebbe solo riflettere prima di controbattere”.

