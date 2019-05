Adani, elogio a Klopp e frecciata ad Allegri

Non l’ha commentata, ma come ogni altro appassionato di calcio che non fosse ad Anfield Road ieri sera Daniele Adani ha goduto di Liverpool-Barcellona osservando la partita dalla tv. E, come sempre accade dopo un match di Champions League, l’opinionista di Sky Sport non ha mancato di dire la sua sul match che ha visto i Reds realizzare una delle rimonte più clamorose della storia del calcio. Per Adani il 4-0 di Anfield è soprattutto figlio delle idee di Jurgen Klopp, capace di trasmettere il suo coraggio e le sue idee alla squadra e alla fine di ribaltare una situazione che pareva impossibile.

MESSAGGIO A MAX? Su Twitter il commentatore Sky sottolinea proprio l’importanza del tecnico tedesco sulla prestazione del Liverpool con un post che, però, appare anche come una nuova frecciata a Massimiliano Allegri, ripetutamente accusato da Adani di essere troppo prudente, soprattutto sul palcoscenico offerto dalla vecchia Coppa dei Campioni. “Fuori Salah, Firmino e poi Robertson, senza mai rinunciare a idee, coraggio e ritmo”, scrive Adani ricordando i meriti dei Reds. Poi quella che pare l’invettiva alla mentalità difensivista di Allegri. “Puoi anche concedere 4 palle gol (nitide) – aggiunge l’opinionista – ma non rinuncerai mai al tentativo di realizzare i tuoi sogni. Klopp e il suo Liverpool hanno testimoniato. Giustizia. #LIVBAR #peramoredelgiusto”.

I COMMENTI. Nei commenti, i follower di Adani si dividono tra chi lo elogia e chi, invece, difende il tecnico della Juventus. “Daniele Adani sei il mio messia”, scrive Alberto, mentre Piercarlo approfondisce l’analisi: “grande partita, grande Klopp! ennesima riprova che i singoli hanno più possibilità di fare la differenza se di base c’è un gioco e ci sono movimenti provati e preparati. chi non è in grado di fare questo tipo di lavoro dirà che non è vero, tipo la volpe con l’uva”. Gli juventini, invece, attaccano: “Nessuna parola sul giocatore più forte del mondo , che fa una partita anonima , prende 4 pere in vantaggio di tre gol e va a casa ? Se si trattava di Juve sai le teorie!”. “Pure Allegri ha centrato due finali di champions – aggiunge Turbo – abbiamo la memoria corta, ma a parte quest’anno in Europa ha fatto molto bene”.

SPORTEVAI | 08-05-2019 10:12