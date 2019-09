Adani lo ha fatto di nuovo, social scatenati

Le telecronache delle partite di coppa delle italiane spesso lasciano strascichi polemici in quanto può sembrare che i commentatori parteggino eccessivamente per qualcuno. La famosa “garra charrua” con cui Adani celebrò il gol all’ultimo minuto di Vecino in Inter-Tottenham della scorsa edizione della Champions League è poi diventata arma di sfottò, ma il cronista Sky è finito nuovamente nell’occhio del ciclone.

Attacchi on-line – Dopo il match Atletico Madrid-Juventus 2-2 l’ironia nei confronti dei bianconeri si è sprecata ma c’è anche chi ha apertamente attaccato la telecronaca del duo Adani-Trevisani, definendoli “caricature patetiche” e additandoli come faziosi e scandalosamente juventini (c’è anche chi si chiedeva se i due fossero fra i dodici ultras arrestati per il noto caso di minacce alla società).

Scontenti tutti – Ancora più ironico però è che anche i tifosi della Vecchia Signora non hanno affatto gradito le parole di Adani e soprattutto i neanche tanto velati attacchi all’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Frasi come “Questo è il calcio” e “Non è una questione di giocare 10 metri più avanti o 10 metri più indietro” hanno richiamato alla mente il famoso litigio dellos corso anno, quando Allegri sbottò e disse “Non ci vuole niente a fare un calcio offensivo, metto due ali al posto dei terzini e gioco dieci metri avanti”.

Sarri da decifrare – Sono ancora tanti quindi gli internauti bianconeri che ancora non apprezzano il lavoro di Maurizio Sarri e spesso stanno rimpiangendo il tanto vituperato Allegri. Una buona fetta però è molto fiduciosa e si dice convinta che il tecnico ex-Napoli riuscirà a conquistare il popolo bianconero.

