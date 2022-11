10-11-2022 09:40

Una tragica scomparsa. Nella notte è deceduto Luca Panerai, 47enne manager e fondatore di Horse Tv. La causa della morte improvvisa sarebbe da attribuire ad un attacco cardiaco.

Luca Panerai: una morte improvvisa, vano l’intervento dei soccorsi

Manager molto conosciuto nell’ambito dell’alta finanza, Luca Panerai, come riporta Ansa, sarebbe stato trovato, nella notte tra l’8 e il 9 novembre, in fin di vita presso la sua cascina a Secondino di Zerbolò, in provincia di Pavia.

Gli operatori del 118, prontamente chiamati dall’operatore domestico che ha trovato Luca Panerai a terra, sono arrivati sul posto e hanno fatto il possibile per salvare il 47enne manager ma ogni tentativo è risultato vano. Non sono ancora note le cause della morte anche se si ipotizza un malore cardiaco.

Le autorità giudiziarie competenti hanno già dato il via libera per la restituzione della salma ai famigliari per poter celebrare il funerale.

Luca Panerai, fondatore e amministratore delegato di Horse Tv

Il 47enne manager del gruppo Class, era il fondatore e amministratore di Horse Tv, emittente televisiva dedicata ai tanti appassionati del mondo equestre. Il padre Paolo Panerai è, invece, presidente della casa editrice Class (beni di lusso e mondo della finanza).

Grazie a Horse Tv (canale tematico nato nel 2010), Luca Panerai aveva fatto conoscere il mondo dei cavalli a tutti, grazie anche alle dirette tv dei principali eventi equestri. La cascina in cui è deceduto era stata la location del talent-show Horse Academy, idea dello stesso Panerai.