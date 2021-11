Addio al calcio di Agüero, il Barcellona smentisce: "Nulla di vero"

21-11-2021 11:17

Debutto con vittoria per Xavi sulla panchina del Barcellona. All’esordio alla guida del blaugrana l’ex regista dell’era Guardiola ha superato per 1-0 l’Espanyol grazie ad un rigore trasformato da Memphis Depay.

Un inizio incoraggiante in vista della delicata sfida di Champions League nella quale i catalani si giocheranno il passaggio agli ottavi.

Intanto, al termine del derby, Xavi ha smentio seccamente le voci circolate nella giornata di sabato circa l’imminente annuncio del ritiro dal calcio di Sergio Agüero.

“Ho parlato con Sergio l’altro giorno, siamo sempre in contatto e l’ho sentito tranquillo – le parole del tecnico – Quello che è emerso non è vero, cercheremo di fare in modo che possa continuare a giocare a calcio”.

L’argentino terrà comunque una conferenza stampa nei prossimi giorni e ad anticiparne di fatto il contenuto è stato Raya Ruste, vicepresidente del Barcellona, ai microfoni di Barça Tv: “Smentisco le voci sul ritiro di Aguero. Ha tre mesi per capire gli sviluppi dell’aritmia che lo ha colpito e capire cosa fare” ha dichiarato il dirigente.

OMNISPORT