AEF, eSport in Medio Oriente: Stati Arabi più avanti dell'Europa?

La Arab Esports Federation (AEF) ha siglato un accordo con l’azienda nordamericana Global eSports Resources per elaborare un’unica rete riservata agli 11 stati membri della federazione. La partnership sarà il modo migliore per fissare “regole chiare, diritti e doveri praticati da organizzazioni, giocatori e publisher”, così come si legge in un comunicato stampa dalle parole del reale saudita Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, direttore dell’AEF.

La Global eSport Resources dovrà progettare e realizzare piani di strategia per tutti gli 11 stati membri. Si occuperà inoltre di istituire e organizzare tornei locali tra gli stati membri, nonché una sede informativa e centralizzata affinché la federazione possa monitorare il suo sviluppo. Un accordo duraturo, che si potrà sciogliere solo nel 2043. In Medio Oriente, dunque, il settore degli sport elettronici sta crescendo rapidamente e vuole diventare il maggiore polo attrattivo.

Nel comunicato che diffonde l’accordo, il direttore delle attività di GER Jordan Rambis ha scritto: “Avere un pubblico di giocatori che condividono la stessa mentalità in 11 paesi prepara le basi per nuovi modi di pensare, monetizzare e sviluppare il settore. L’hub ci permetterà di creare un ecosistema unico in grado di funzionare in modo coeso per soddisfare tutte le esigenze online dei giocatori”.

Gli Stati Arabi si danno da fare e non hanno alcuna intenzione di rallentare il passo: stanno sviluppando la prima lega di eSport, e l’agenzia di investimenti TECOM ha raggiunto un accordo per costruire negli Emirati Arabi Uniti, precisamente a Dubai, uno stadio dedicato proprio per “aumentare l’alfabetizzazione digitale” del regno.

Cara vecchia Europa, il Medio Oriente tenta il sorpasso nel mondo eSports?

HF4 | 04-06-2018 10:56