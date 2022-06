Africa, sospetti sull'età di 44 calciatori del Camerun: la federazione li convoca

21-06-2022 14:11

È spesso capitato in passato che la federazione africana di calcio non fosse così trasparente riguardo alla presunta età dei proprio giocatori. Tanti sono stati gli episodi nella storia di certificati di nascita falsi, dichiarazioni scorrette e menzogne di vario tipo. Questa volta invece, in Africa vogliono vederci chiaro per quanto sta succedendo in Camerun.

Infatti, la federazione ha convocato 44 giocatori provenienti da otto società diverse, sospettati di aver falsificato i propri documenti e la propria età. I giocatori dovranno essere accompagnati dai presidenti delle società per un’indagine che avrà luogo, di persona, dal prossimo 4 all’8 luglio. Nel comunicato infatti si legge, come riportato da Eurosport, che “le parti interessate sono invitate a comparire, assistite o meno dal loro difensore, per la loro udienza”.

Le squadre giovanili di questo continente sono spesso piene di giocatori che in realtà non sarebbe più eleggibili per l’età, e dunque è proprio questo che sorprende di questo caso.

In questa occasione, infatti, la federazione ha deciso di voler vederci chiaro, un bel cambio di rotta rispetto ai comportamenti tenuti in passato.