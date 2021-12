Agbonlahor: "Lukaku? Tuchel merita un calcio nel c..."

13-12-2021 19:16

Agbonlahor, ex giocatore dell’Aston Villa, ha attaccato Tuchel: “Penso che abbia bisogno di un calcio nel c… perché sto guardando Lukaku, un attaccante da 90 milioni di sterline, di nuovo in panchina”, ha detto a Talk Sport.

“Ha giocato 78 minuti in quattro partite di Premier League – ha continuato Agbonlahor -. Lukaku non è stato fuori per cinque mesi, è stato fuori per cinque partite. Io ci sono passato, se sei stato fuori per cinque partite dopo una partita in cui sei entrato per 20 minuti, sei pronto per giocare dall’inizio. Non ci vogliono altre quattro partite e stai giocando con qualcuno come Werner di fronte a lui che non è un giocatore da Chelsea, neanche lontanamente. Se sono Lukaku penso: ‘Ho lasciato l’Inter per 90 milioni di sterline per venire al Chelsea e sono stato buttato in campo solo perché hanno bisogno di un gol all’87’. Probabilmente Tuchel non lo avrebbe fatto entrare se fossero stati in vantaggio”.

OMNISPORT