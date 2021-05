Agli Europei di Budapest terzo oro per Gregorio Paltrinieri

Nel nuoto in acque libere dei campionati europei di Budapest è arrivato il terzo oro su tre gare per Gregorio Paltrinieri. Il 26enne fuoriclasse di Carpi insieme ai compagni di squadra Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza ha vinto la staffetta sui 5 km. 54’09”0 il tempo della squadra azzurra che ha preceduto di 9”0 la Germania, argento, e di 9”5 l’Ungheria, bronzo. Paltrinieri la prossima settimana lo vedremo nelle gare per lui consuete, quelle in piscina, e il suo bottino di ori rischia di aumentare ancora.

OMNISPORT | 15-05-2021 16:06