Agnelli va in Grecia a prendere Ronaldo

Andrea Agnelli è partito da Pisa per Kalamata, comune situato nella periferia del Peloponneso, insieme alla compagna Deniz Akalin per le vacanze estive, mentre i giocatori della Juventus hanno iniziato ad allenarsi.

Un viaggio di piacere, insomma. Ma potrebbe essere anche un viaggio di lavoro. Infatti la località scelta dal presidente bianconero non è molto distante da quella dove si trova Cristiano Ronaldo, grande obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Non è escluso un contatto diretto nel pomeriggio di martedì, in attesa della riunione di Madrid, prevista in serata, dove si vedranno i vertici del Real Madrid e il procuratore del portoghese, Jorge Mendes.

Agnelli e Ronaldo dovrebbero essere raggiunti anche dall’amministratore delegato Beppe Marotta, vero regista dell’operazione visti i contatti continui con Mendes. I tre, se dovessero arrivare buone notizie dalla capitale spagnola, potrebbero recarsi a Torino già in serata e da ambienti vicini al cinque volte Pallone d’Oro, questa ipotesi viene giudicata possibile.

L’operazione sembra ormai delineata: offerta bianconera da 130 milioni di euro per la Casa Blanca, ingaggio da 30 milioni di netti a stagione per CR7 e cospicua commissione per Jorge Mendes. A mancare è solo il via libera definitivo del presidente del Real, Florentino Perez.

Ad aspettare buone nuove c’è anche Allegri, che, come è stato riportato nei giorni scorsi, ha già avuto un colloquio telefonico con Ronaldo.

Marotta, insieme al direttore sportivo Fabio Paratici, ha già in mente anche le cessioni che consentirebbero l’acquisto di Ronaldo senza un duro contraccolpo al bilancio, soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi. Higuain, Rugani e Alex Sandro sarebbero i sacrificati e tutti e tre sono richiesti dal Chelsea, vicino a ufficializzare Maurizio Sarri come nuovo allenatore.

Cristiano Ronaldo e la Juventus non sono mai stati così vicini e l'intervento del presidente Agnelli può sbloccare la trattativa definita da molti come l'Affare del Secolo.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 14:45