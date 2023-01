Ajax, sarà Rulli il nuovo portiere: 10 milioni al Villarreal

05-01-2023 09:40

L’Ajax è pronta a ufficializzare il nuovo portiere per la seconda parte della stagione 2022-2023 Remko Pasveer (39 anni) e Maarten Stekelenburg (40) sono ormai parecchio “stagionati” e Jay Gorter (classe 2000) non convince). Per questo, come scrive De Telegraaf, i Lancieri sono pronti ad accogliere l’argentino Geronimo Rulli.

Secondo la testata inglese, il Villarreal, proprietario del cartellino dell’estremo difensore starebbe per accettare un’offerta pari a 10 milioni di euro. Rulli, tra le alternative di Emiliano “Dibu” Martinez nell’ultimo – vittorioso – Mondiale in Qatar è stato anche una vera e propria bandiera, tra il 2014 e il 2019 della Real Sociedad.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE