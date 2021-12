Ajax, van der Sar si espone sul caso Onana: "Vicenda triste"

14-12-2021 18:01

Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato della vicenda relativa al portiere Andre Onana. Il giovane estremo difensore non ha voluto rinnovare il proprio contratto coi Lanceri, e dunque da febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Ricordiamo che Onana viene da una squalifica di 9 mesi per Doping. Queste le parole di van de Sar a Ziggo Sport:

“È triste il modo in cui è andata a finire la vicenda. Senza avere colpe come Ajax, il giocatore ci lascia senza una trattativa. Ci siamo seduti regolarmente attorno a un tavolo con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club. Lo abbiamo sostenuto con l’Arbitrato, il che è normale perché è un nostro dipendente; poi però ci saremmo aspettati anche qualcosa in cambio. La trattativa è stata difficile, è stato in Spagna cinque mesi perché non gli era permesso allenarsi nei Paesi Bassi. Ha risolto tutto da solo È un peccato, perché Onana è un ragazzo fantastico e un ottimo portiere”.

