Al dolore di Varriale e Paganini si unisce tutto il mondo del web

Si sa che quando muore una persona conosciuta ogni commento è sempre “buonista” e ci si dimentica magari di vecchie ruggini o antipatie ma nel caso di Franco Lauro, scomparso improvvisamente ieri per un infarto nella sua abitazione, sono tutti sinceri nel ricordare non solo la competenza del giornalista della Rai ma anche la sua umanità.

Lo sport in lutto

Da quando si è appresa la notizia, ieri nel tardo pomeriggio, a tutt’oggi non si è ancora fermata la commozione per la morte di Lauro, amato da tutti i colleghi e da tutto il pubblico di appassionati. Ai ricordi di Paola Ferrari e Riccardo Cucchi, se ne stanno aggiungendo tanti da parte dei suoi ex colleghi in Rai.

Il tweet di Varriale

Enrico Varriale ha scritto su twitter: “Ci ha lasciato un bravo collega e una persona perbene. Franco Lauro lascia un grande vuoto a Raisport e un dolore straziante in tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

Il tweet di Paolo Paganini

Anche Paolo Paganini ne ha ricordato la figura: “Una brutta notizia che lascia senza parole. Un giorno davvero triste, è mancato Franco Lauro. Amico e collega di Raisport. Ciao Franco!”.

Le reazioni sui social

Sul web tutti i follower hanno solo belle parole per Lauro: “Garbo, gentilezza mai una parola fuori posto e quando anche si creasse qualche disguido non fome tava mai polemica, ma chiudeva sempre con la massima professionalità. Che riposi in pace” o anche: “Persona umile e sempre disponibile, qualche anno fa mi avvicinai a lui dopo una partita della Juvecaserta al palamaggiò, chiacchierammo mezz’ora”.

C’è chi ricorda: “Ricordo con affetto le sue telecronache del basket anni 90, soprattutto EuroBasket 99 quando trionfò l’Italia”, chi scrive: “Dispiace moltissimo. Era molto garbato e professionale. Lo preferivo fra i pur bravi giornalisti di rai sport. Enrico, gli dovete dedicare un servizio all’altezza della sua levatura professionale” e infine: “È stato uno dei giornalisti RAI che più stimavo ed ammiravo. Un vero professionista…intelligente ed educato…mai una parola fuori posto…sempre corretto. Pace all’anima sua!!”.

SPORTEVAI | 15-04-2020 09:01