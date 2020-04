E' morto Franco Lauro: giornalismo sportivo in lutto

Giornalismo sportivo in lutto: è morto a 58 anni il conduttore della Rai Franco Lauro. Il telecronista sportivo è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Roma.

Le cause della morte non sono ancora state rese note: Lauro sarebbe stato vittima di un attacco cardiaco. Martedì pomeriggio sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giornalista.

Il professionista della Rai avrebbe compiuto 59 anni a ottobre. Il suo nome è legato anche, ma non soltanto, alla pallacanestro. Nel 1995 ha commentato la storica impresa della Nazionale femminile di pallacanestro allenata da Riccardo Sales medaglia d’argento agli Europei di Brno, nella Repubblica Ceca.

Nel 1999, insieme a Dado Lombardi, ha invece narrato le gesta della Nazionale di pallacanestro dell’Italia di Bogdan Tanjević che ha conquistato in Francia il campionato d’Europa.

Entrato in Rai nel 1984, Lauro ha coperto otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio e sei Europei, 12 Europei di basket, 3 Mondiali di basket, numerose edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi. E’ stato conduttore di celebri trasmissioni come la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 18:37