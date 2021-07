Al Giro donne secondo successo di tappa per Lorena Wiebes

Secondo successo di tappa in questa edizione del Giro d’Italia femminile per l’olandese Lorena Wiebes, portacolori della DSM, che si è aggiudicata l’ottava frazione, da San Vendemiano a Mortigliano di 129,4 km, battendo in volata la danese Emma Norsgaard della Movistar e Maria Vittoria Sperotto della A.R. Monex. L’altra olandese Anna Van der Breggen è sempre maglia rosa. Purtroppo la Bizkaia Durando e la Tibco Silicon Valley Bank hanno dovuto lasciare la corsa per la positività al Covid-19 di alcune loro atlete.

OMNISPORT | 09-07-2021 16:04