Al Nassr, rimonta clamorosa nel recupero per Ronaldo

L'Al Nassr ha superato in rimonta l'Al Batin

03-03-2023 21:24

L’Al Nassr ha battuto per 3-1 in rimonta l’Al Batin in una clamorosa partita andata in scena nel campionato saudita. La capolista è stata sotto per 1-0 fino al 92′ per la rete di Lopez, ma poi ha incredibilmente ribaltato il risultato nei quattordici minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Al 93′ Ghareeb ha pareggiato su assist di Luiz Gustavo, al 102′ è arrivato il 2-1 del sorpasso di Al Fatil, al 104′ il 3-1 di Maran. Ronaldo non è entrato in nessuna delle tre reti ed è invece rimasto a secco.