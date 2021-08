Al via il ritiro della Fortitudo: le parole di Aradori e Mancinelli

Dopo le delusioni della scorsa stagione, la Fortitudo vuole riscattarsi e per questo è stato chiamato alla guida della squadra un uomo che conosce molto bene l’ambiente biancoblù: Jasmin Repesa.

Parallelamente al suo contributo dalla panchina però, sarà importante anche l’impatto e i consigli che sapranno dare due super veterani come Stefano Mancinelli e Pietro Aradori, alla terza stagione assieme alla Fortitudo.

“L’emozione per me è doppia, faccio parte di un gruppo che vuole riscattare le difficoltà della passata stagione e ritrovo l’allenatore che mi ha lanciato in Eurolega a soli 19 anni. Adesso ne ho 38, ma resta sempre la voglia di dare tutto per questa maglia e andare in ritiro ci compatterà” ha detto Mancinelli a Il Resto del Carlino.

“Fortitudinità significa uscire dal campo dopo aver dato il 100%. Poi si può vincere e si può perdere, ma l’importante e non risparmiarsi. Disputeremo una bella stagione anche perché sono fiducioso sul fatto che ci sarà la possibilità di avere gli spalti pieni” ha dichiarato invece un Aradori che non vede già l’ora di scendere in campo.

17-08-2021