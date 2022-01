Alaphilippe: "Prima la Provenza e poi l'Italia, ma la testa è già a Liegi"

13-01-2022 12:45

Anche senza gare, con la stagione ferma per la pausa invernale, Julian Alaphilippe ha vinto lo stesso. Già perchè l’Equipe gli ha assegnato i trofei Vélo d’Or Français e lo ha eletto Champion des Champions in riconoscimento della sua impressionante stagione 2021.

La preparazione verso un 2022 da protagonista è andata bene: i due camp di allenamento a cui ha preso parte insieme ai suoi compagni di squadra Quick-Step Alpha Vinyl gli hanno dato una solida base per quello che il francese spera sarà un altro anno di successo.

Cosa dice il calendario corse per il due volte campione del mondo in carica? Julian inizierà la sua stagione a febbraio, partecipando alla settima edizione del Tour de la Provence, gara che ha segnato il suo esordio anche lo scorso anno in cui aveva dato spettacolo sin dall’inizio.

“Prima di tutto, voglio godermi il mio secondo anno in maglia iridata. Averla sulle spalle mi dà una motivazione in più per lottare per la vittoria nelle più grandi gare del calendario. Ricomincerò la stagione in Provenza, mi è piaciuto correre lì l’anno scorso e sono felice di tornare il mese prossimo a questa bellissima gara, davanti ai miei tifosi di casa”.

E ancora: “La mia stagione continuerà in Italia, con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, prima di passare alle Classiche delle Ardenne ad aprile. Queste sono gare che mi si addicono e nelle quali voglio fare del bene. La Liegi-Bastogne-Liegi sarà il più grande obiettivo nella prima parte dell’anno, è una gara che amo e spero di poter di nuovo lottare per la vittoria”.

OMNISPORT