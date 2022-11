Albania-Italia: le formazioni ufficiali

16-11-2022 20:43

Tutto pronto a Tirana, dove tra poco scenderanno in campo Albania e Italia: tra i padroni di casa, che presentano in attacco la stellina Broja, ci sono parecchie conoscenze del calcio di casa nostra, da Berisha a Kumbulla, da Hysaj a Bajrami, mentre Asllani siede in panchina; Mancini, che presenta il tridente offensivo Zaniolo-Raspadori-Grigo, quest’ultimo gran protagonista in Bundesliga, lancia Meret tra i pali, Scalvini in difesa e Dimarco a metà campo, con la curiosità Pafundi pronto a debuttare.

Albania (3-5-2) – Berisha, Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N.Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. A disposizione: Selmani, Kastrati, Gurishta, A.Bajrami, Bitri, Hadroj, Asllani, Laci, Ramadani, Mucolli, Cokaj, Roshi, Muci, Cara, Skuka. Allenatore: Edy Reja.

Italia (3-4-3) – Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. A disposizione: Donnarumma, Vicario, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Ricci, Barella, Pessina, Fagioli, Miretti, Pinamonti, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi. Allenatore: Roberto Mancini.