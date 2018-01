Albertazzi inchioda il Verona con una registrazione

Messo ai margini del progetto tecnico, Michelangelo Albertazzi ha avuto la sua rivincita con l’Hellas Verona venendo legittimate le sue ragioni dalla giustizia sportiva.

Dalla società scaligera il classe 1991, difensore centrale con un passato al Milan, riceverà 144mila euro, ovvero l’intero ammontare degli stipendi da versare fino alla naturale scadenza del contratto al calciatore, che ha inoltre ottenuto la risoluzione del vincolo. Il Collegio Arbitrale ha dato ragione ad Albertazzi, rappresentato dal legale Mattia Grassani, che ha fatto valere in giudizio, come riferisce “La Gazzetta dello Sport“, una prova pesante e decisiva: il contenuto di una conversazione con il direttore sportivo Filippo Fusco, registrata dallo stesso Albertazzi il 6 ottobre. “Gli allenamenti li gestiamo noi, non partecipi ai ritiri, non partecipi alle riunioni tecniche, alle colazioni, ai pranzi, noi siamo qua, vedi quello che vuoi fare, questa è la storia”, gli aveva detto, stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’.

Un problema in più per il club veneto, che già non può esultare per la posizione in classifica di Caceres e compagni, penultimi davanti al solo, peraltro staccatissimo, Benevento, e anche alle prese con la spada di Damocle della squalifica della Curva Sud qualora si ripetesse quanto accaduto in occasione della gara con la Juventus, in cui è stato intonato un coro di stampo razzista nei confronti del centrocampista francese dei bianconeri Matuidi.

Sabato, per i Pecchia-boys, impegno proibitivo a Napoli e muovere la classifica sarà un’impresa: ”Il San Paolo è sicuramente uno stadio molto caro a me. Ho giocato cinque stagioni da calciatore e due da vice di Benitez. Per me è un’emozione particolare ma quando la partita inizierà sarò concentrato sulla mia squadra. Questo stadio sarà uno stimolo in più per dare il massimo” ha detto il timoniere dei gialloblù.

