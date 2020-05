Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche rompono il silenzio

Che cosa sia accaduto per determinare uno strappo simile, non è noto. Non un rumor, non una indiscrezione, non una voce allusiva li ha riguardati in questi ultimi mesi così complicati per chiunque, sia celebre o meno. L’annuncio della loro separazione ha destato inevitabilmente una sequenza di interrogativi, scaturiti dalla assoluta imprevedibilità con cui Alberto Aquilani, ex giocatore, e Michela Quattrociocche, celebre attrice, insieme da 12 anni, sono divenuti ex. Ex marito ed ex moglie.

Poi, com’è ai tempi del coronavirus e dei social un post su Instagram irrompe in questo lunedì per formalizzare con parole fin troppo sobrie la conclusione del loro matrimonio, un’unione ideale quasi perfetta, da cui sono nate le due figlie, Aurora e Diamante.

Aquilani-Quattrociocche: la rottura senza alcuna avvisaglia

L’ex centrocampista, adesso nello staff di Iachini alla Fiorentina, e l’attrice lanciata da “Scusa ma ti chiamo amore” si erano innamorati giovanissimi: 24 anni lui, 20 lei. Quasi subito una figlia, poi il matrimonio e l’arrivo della secondogenita. In mezzo tanti trasferimenti in Italia (Milan, Juventus, Fiorentina, Sassuolo e Pescara), in Europa (Liverpool, Sporting Lisbona e Las Palmas).

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche: l’annuncio sui social

Non questi cambiamenti, ma altro ha scalfito la loro famiglia che aveva retto a cambi di stile, paese, contesto.

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”, si legge.

Aquilani a Firenze, Michela a Roma: il futuro

Aquilani rientrerà a Firenze da solo, senza la sua famiglia che rimarrà presumibilmente a Roma dove Michela continuerà a seguire le figlie e a riprendere le redini di una carriera cinematografica legata a doppio filo al successo dei film tratti dai libri di Federico Moccia. Che un simile epilogo non lo aveva previsto, in nessuna delle sue opere.

VIRGILIO SPORT | 11-05-2020 17:28