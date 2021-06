Alberto Puig: "Test importanti per Marquez"

Il team manager della Honda Alberto Puig ai microfoni di Motogp.com ha fatto un bilancio dei test di lunedì: “Questa giornata è stata importante perché Marquez è riuscito a fare un sacco di giri. Apparentemente è stato in grado di completare l’intera giornata. Si sa quanto siano faticosi e lunghi i giorni di test. Sicuramente è un passo avanti nel suo recupero per le prossime gare. Lui chiaramente al momento non è completamente in forma. Direi che è lontano da quella condizione”.

“Miglioramenti? Difficile da dire, dobbiamo mettere la moto in pista quando ci sarà la prossima gara e valutare. Abbiamo provato molte cose diverse sulla moto. Così si può vedere cosa funziona e cosa no. Abbiamo visto cose che abbiamo bisogno di capire. Tutti pensano che la moto nera sia quella dell’anno prossimo, ma a volte è solo la moto di quest’anno dipinta di nero. La moto nera è solo la stessa moto con parti differenti”.

OMNISPORT | 08-06-2021 17:19