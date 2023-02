Alberto Zaccheroni operato alla testa

L'ex tecnico di Milan, Inter, Juve e Lazio è ricoverato in rianimazione da venerdì.

11-02-2023 23:33

Alberto Zaccheroni è stato operato alla testa per rimuovere un ematoma dopo aver sbattuto violentemente il capo in seguito ad un incidente domestico.

L’ex tecnico di Udinese, Milan, Inter, Juventus, ricoverato in rianimazione da venerdì al Bufalini di Cesena, secondo quanto riporta il Corriere della Sera resta in prognosi riservata, anche se le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Zaccheroni è stato trovato sul pavimento dalla moglie Franca, che ha immediatamente chiamato i soccorsi: non sarebbe in pericolo di vita.