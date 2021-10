Alcaraz spiega l'impresa: "Berrettini? Ho fatto un capolavoro"

29-10-2021 23:57

Matteo Berrettini non è riuscito a qualficarsi per le semifinali dell’Atp 500 di Vienna. Il tennista romano, numero sette del mondo, è stato battuto ai quarti in tre set dal giovane spagnolo Carlos Alcaraz, impostosi dopo due ore e 42 minuti con il punteggio di 6-1 6-7 7-6.

Il classe 2003, che in semifinale affronterà Alexander Zverev, ha spiegato il segreto del proprio exploit: “È stato un match pazzesco. Nel secondo set Berrettini ha iniziato a servire molto bene e per me è diventato difficile rispondere, ma penso sia stat una delle mie migliori prestazioni in carriera

“Il mio allenatore mi aveva detto di giocare in modo aggressivo – ha concliso Alcaraz, reduce dai quarti agli Us Open – L’obiettivo era comandare lo scambio, ma sapevo che sarebbe stato fondamentale tenere la calma in alcuni scambi difficili con la risposta di Matteo”.

OMNISPORT