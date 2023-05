Il tennista spagnolo ha superato in due set il russo Khachanov

03-05-2023 18:26

Carlos Alcaraz avanti tutta al Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo, detentore del titolo del torneo della Capitale, ha superato in due set per 6-4, 7-5 il russo Karen Khachanov, conquistando la semifinale.

In campo l’iberico ha faticato più del solito ma ha vinto il primo set grazie a un break al settimo gioco, mentre nel secondo si è reso protagonista di una clamorosa rimonta da 2-5 a 7-5, con cui ha chiuso definitivamente il match in poco meno di due ore di gioco. In semifinale affronterà il vincente del match tra Altmaier e Coric.