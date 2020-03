Alena Seredova incinta: "Devo essere serena". Su Buffon ammette

La sua terza gravidanza arriva – forse – quando meno se lo aspettava: a 42 anni, Alena Seredova è raggiante, splendente anche ai tempi del coronavirus e, come le altre mamme in attesa in una fase così delicata a causa dell’emergenza sanitaria in corso, manifesta le proprie ansie. Con la dovuta e cauta misura di sempre, la Seredova esprime i suoi sentimenti a chi su Instagram le chiede che cosa stia affrontando in questi giorni. Ha affrontato prove difficili, Alena ma questa è diversa. Molto diversa dall’addio a Buffon, il tradimento e l’inizio di una nuova stagione nella sua esistenza.

Alena Seredova: la ripartenza dopo la rottura con Buffon

La modella è riuscita a ripartire grazie ai due figli avuti dall’ex marito, con cui ha interrotto la relazione dopo aver appreso dai giornali della sua relazione con Ilaria D’Amico, e all’amore di Alessandro Nasi, il suo nuovo compagno che renderà papà per la prima volta.

“Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita”, ha scritto Alena, rispondendo alle tante domande degli utenti. Come altre figure dello showbiz nostrano, ha scelto di rimanere a Torino dove vive con i suoi bambini e il suo compagno e ha deciso di vivere qui il suo isolamento, nella città che l’ha accolta e che sente sua dedicandosi ad attività di sostegno anche alle strutture ospedaliere cittadine.

Quello per Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale, è stato un amore assoluto che ha segnato la nascita dei suoi primi due figli, David Lee e Louis Thomas, ma che si è interrotto con la nascita della passione tra il giocatore e la giornalista sportiva, Ilaria D’Amico.

La dolce attesa di una bambina che arriverà a giugno

Oggi accanto alla Seredova, che aspetta per l’estate una bambina, è di nuovo felice grazie ad Alessandro Nasi e aspetta un altro figlio. Una bambina che arriverà fra poco e per cui la Seredova è pronta ancora una volta a lottare. “Dovrebbe nascere a giugno – ha confessato – non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”.

Le parole di Alena Seredova sull’ex marito, Gigi Buffon

Lo sconforto che ha provato la Seredova appartiene, ormai, al passato: “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione – ha detto -. Con la fine del mio matrimonio. pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2020 12:43