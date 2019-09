Alena Seredova parla del rapporto con Buffon. E Ilaria D'Amico

Alena Seredova ha una vita nuova, un compagno al suo fianco e una platea di suggeritori pronti a esprimere critiche su come prepara le divise scolastiche che indossano i suoi due bambini. Nulla è come prima, neanche gli haters e l’esplosione di un certi inutili accanimenti viene arginato dall’ex signora Buffon con una ironia elegante.

Di astio, Alena, non ne vuole più nella sua esistenza ad inquinare i momenti di serenità. E anche nei confronti di Gigi Buffon, rientrato a Torino dopo una brevissima parentesi parigina, spende oggi parole di affetto, quasi.

“Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli — ha detto la showgirl ai microfoni di Radio Rai 2 nel corso della trasmissione I Lunatici —. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”.

“Resto una tifosa della Juventus. Ogni tanto qualche tifoso mi scrive ancora, mi chiamano la capitana”. E tornando al rapporto con Buffon: “A casa, di papà parliamo tranquillamente. Mi secca parlarne con gli altri, anche per rispetto del mio nuovo compagno (il manager Alessandro Nasi, ndr), di cui sono molto innamorata. È un arricchimento anche per i miei figli, prima avevano due genitori, oggi hanno due genitori e altre due persone che possono essere un punto di riferimento importante”, ha aggiunto la Seredova.

Una maniera indiretta e sottile con cui elogia il ruolo che Ilaria D’Amico, nuova compagna del portiere bianconero, si è ritagliata in questa famiglia allargata e che potrebbe, ancora, aumentare.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2019 15:42