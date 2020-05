Alena Seredova mamma svela nome della bimba. Buffon tace

Trapela, dal sorriso di Alena Seredova, la felicità condivisa con Alessandro Nasi di poter stringere tra le braccia la loro bimba. Arrivata in anticipo, quando forse neanche Alena lo immaginava, la piccola è venuta alla luce a Torino nella giornata di martedì 19 maggio con circa una decina di giorni prima del termine che, la stessa modella ceca, aveva reso noto: il 2 giugno.

L’arrivo della piccola Vivienne Charlotte

La loro prima figlia, ritratta con i genitori emozionati e sorridenti, è avvolta in una copertina stretta alla sua mamma. Dopo l’annuncio su Instagram di ieri, è la stessa Seredova a postare una delle prime immagini di famiglia e a svelare il nome della sua bimba: Vivienne Charlotte.

Famiglia allargata

Vivienne Charlotte entra così in una famiglia allargata ampia e numerosa: ha già, infatti, due fratellini maggiori dalla parte della mamma (Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon) che ha intrapreso una relazione con Nasi, rampollo della dinastia Agnelli, ad anni di distanza dalla separazione da Buffon.

Il silenzio di Buffon e Ilaria D’Amico

Da parte dell’ex marito non è giunto ancora un messaggio, tanto meno dalla sua compagna, la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico che ha sancito la dissoluzione del matrimonio tra la modella ceca e l’estremo difensore bianconero.

Quando Buffon scelse la D’Amico, anni addietro, la Seredova apprese dalla stampa la loro storia e di fatto la fine del proprio legame con Gigi. Una vicenda dolorosa che l’ha segnata profondamente, ma che appartiene al passato ormai. Un passato in cui i rapporti tra gli ex si sono mostrati tesi, a volte difficili, prima di raggiungere un nuovo, importante equilibrio per il bene dei loro figli. E che oggi è cancellato dall’arrivo di Vivienne Charlotte.

