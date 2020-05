D'Amico rivela retroscena gaffe con Mou e paga pegno sui social

Un marito leggenda della Juventus, un ex marito e un figlio tifosi dell’Inter e lei che sta nel mezzo. Ilaria D’Amico a EPCC rivela il quadro familiare del tifo: “A casa mia ci sono fazioni importanti, in mezzo ad un giardino bianconero. Il mio primogenito però è interista, come il suo papà, ha le spalle molto larghe. Il mio ex marito ha detto a Gigi che sarebbero andati molto d’accordo, ma che se mio figlio fosse diventato juventino sarebbe stata guerra». Proprio la D’Amico di recente, non senza scatenare qualche ironia, si è dichiarata simpatizzante della Lazio.

D’Amico costretta a scrivere post falso su Buffon

La conduttrice di Skysport è stata ospite di Cattelan e ha dovuto pagare pegno dopo la sconfitta al gioco del 3 per 3. Lei contro il conduttore del programma di Sky1, a fare le domande erano i giocatori che hanno vinto il Triplete nel 2010: Orlandoni, Materazzi, Chivu, Zanetti, Cambiasso, Cordoba, Milito, Eto’o.

Se avesse perso Cattelan avrebbe dovuto scrivere su Twitter: “Il fallo di Iuliano nel 1998 era fallo di Ronaldo”. Ma ha vinto proprio lui ed ha perso la giornalista che allora per pagare penitenza è stata costretta a scrivere sul social network: “Credo che Buffon sia il terzo miglior portiere al mondo. E il secondo miglior fidanzato”.

Buffon non ha mai cercato di convertire il figlio della D’Amico

Buffon comunque non ha mai cercato di “convertire” alla Juve il figlio di Ilaria e ha mantenuto la parola data all’ex marito della donna: «Non so perché gli uomini quando una storia finisce chiedano che i figli non cambino squadra, noi pensiamo che le problematiche siano altre. Ma Gigi non ha mai regalato nulla di bianconero a Pietro. Sai, c’è la fila per i gadget delle squadre, ma lui gli regala solo gadget che riguardano la Nazionale».

La D’Amico rivela retroscena gaffe con Mourinho

Ilaria D’Amico – che in quarantena aveva suscitato qualche polemica per le sue dichiarazioni – ha parlato anche della volta in cui Mourinho ha abbandonato il palco del Teatro La Scala nel corso della serata di gala in occasione della cerimonia dei Best Fifa Football Awards 2019 e ha spiegato: «Come era andata? Tutti hanno parlato di gaffe…Soprattutto nelle notizie di gossip, quando uno deve sparare si perde il senso della notizia collegata ad una cosa che abbia senso. Io avevo chiesto a Mou, e lui lo sapeva perfettamente, quale sarebbe stato il suo top team. Che motivo avrebbe avuto di far arrabbiare Mourinho una domanda del genere? Io e lui siamo in ottimi rapporti, anche da quando era l’allenatore dell’Inter. Io ero incinta di Pietro, ci siamo confrontati un sacco di volte, quando io andai in maternità era dispiaciuto che non fossi più in conduzione».

SPORTEVAI | 20-05-2020 11:03