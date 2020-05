Ilaria D'Amico, Buffon e la Juve: le dichiarazioni della polemica

Per Ilaria D’Amico è una fase 2 di riflessioni in prospettiva. La giornalista convive con le attese scaturite dalla decisioni in merito alla ripresa del campionato da dove si era interrotto e, alla luce di questi mesi e dei recenti accadimenti, ha espresso la sua opinione, in maniera pacata ma ferma, sulla possibile ripartenza della Serie A in un momento storico che non ha precedenti a livello globale. La pandemia, con le sue drammatiche conseguenze, ha imposto anche all’industria del calcio di ripensare protocolli e standard di sicurezza.

Ilaria D’Amico: l’industria del calcio deve ripartire

La giornalista e conduttrice di Sky Sport, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha ripercorso l’ansia e la grande incertezza che attraversa anche oggi il calcio: “È una gigantesca industria che muove interessi e denaro. C’è tanto di importante per cercare di far ripartire il sistema nelle migliori condizioni possibili”.

La frase sulla Juve che ha scatenato le polemiche

Con Gigi Buffon e i loro figli, la D’Amico ha vissuto una quarantena serena e pacata: “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina, ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio che continuo a coltivarle. Quella dei biancocelesti è una storia meravigliosa. Mi piacciono i campionati aperti e spero che, in caso di ripresa, anche questo rimanga così combattuto. La quarantena? Prima, per via degli impegni lavorativi, con Gigi non ci vedevamo con continuità. Ora veniamo da quattro settimane in casa insieme e ci siamo conosciuti a pieno. Anche se, allenandomi con lui, mi è venuta la pubalgia. È la prima e l’ultima volta che lavoro con lui”.

Buffon-D’Amico-Seredova: la famiglia allargata

La compagna del portiere juventino non ha fatto cenno alla posizione di Buffon sul tema, nel rispetto dei ruoli. Non un cenno neanche alla ex moglie di Gigi, Alena Seredova ormai prossima al parto di una bambina, la primogenita per Alessandro Nasi, suo attuale compagno. Un nuovo arrivo nella loro famiglia allargata.

VIRGILIO SPORT | 18-05-2020 11:32