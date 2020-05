Ilaria D'Amico tifa Lazio? I tifosi sui social: che autogol

Di gaffe ne ha commesse diverse nella sua lunga e bella carriera. Ilaria D’Amico in passato ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli per accostamenti arditi, ha suscitato ironie per altri suoi comportamenti in diretta su Sky e spesso ha diviso l’opinione pubblica ma ieri da Fabio Fazio ha davvero spiazzato tutti nel collegamento con “Che tempo che fa”, generando ancora una volta tante reazioni a commento.

Ilaria D’Amico assicura di non tifare Juventus

La D’Amico, che da anni è la compagna di Buffon, dice: “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina, ma no. Io avevo grandi simpatie per la Lazio, che continuo a coltivare, trovo che quella della Lazio sia una storia meravigliosa.”

Ilaria D’Amico dice di conoscere meglio Buffon dopo la quarantena

Poi la conduttrice televisiva aggiunge: “Prima, per via degli impegni lavorativi, con Gigi non ci vedevamo con continuità. Ora veniamo da quattro settimane in casa insieme e ci siamo conosciuti a pieno. Anche se, allenandomi con lui, mi è venuta la pubalgia. È la prima e l’ultima volta che lavoro con lui”.

Sui social ironia nei confronti di Ilaria D’Amico

Sul web le “confessioni” della D’Amico non sono piaciute: “Quindi dopo la retorica di Ilaria D’Amico dovremmo farle tutti un grande applauso? Mah quanta ipocrisia”. C’è chi scrive: “Ilaria D’Amico cocca bella potevi risparmiarti questa penosa uscita che tu non sei juventina! E solo per non farti vedere appiattita al tuo uomo! Ma per favore! Gigi è una bandiera bianconera! E tu hai fatto un grande grandissimo autogol”.

Per un laziale che esulta (“Grande Ilaria così si parla, cammino strepitoso della Lazio e merita la fine gloriosa di questa stagione”) la maggioranza degli utenti è perplessa: “Dalla padella, alla brace” o anche: “Mah! Le bandierine che sventolano e girano dipende dove va il vento. Patetica!” e infine: “Non c’è limite al peggio”.

SPORTEVAI | 18-05-2020 10:16