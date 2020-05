Alena Seredova svela un dettaglio su Vivienne e lancia messaggio

Alena Seredova si gode appieno la sua terza maternità. Giunta quasi quando non credeva potesse arrivare così facilmente, la modella ceca legata ad Alessandro Nasi da tempo, ha partorito la loro prima figlia in leggero anticipo rispetto al termine. Ma senza timori, né ansie: l’arrivo della piccola Vivienne Charlotte ha suscitato solo allegria e così è stato anche per i fratelli maggiori, Louis Thomas e David Lee, che hanno fatto un regalo speciale alla sorellina.

L’ultimo scatto, pubblicato da Alena anche nelle stories, li ritrae tutti e tre insieme nel lettone. Vivienne Charlotte è nel suo cuscino, avvolta da una tenera mussola rosa. Riposa teneramente, protetta e coccolata dai sorrisi di mamma e papà.

Una foto di famiglia, molto informale come le altre pubblicate da Alena, la quale ha sempre tenuto a mostrare una immagine di sé estremamente naturale così come quando aveva destato lo stupore dei followers, ammettendo di non esagerare con le manie di perfezionismo per quanto riguardava il vestiario e le divise in particolare dei suoi scatenati primogeniti (non proprio attentissimi, da bambini ai loro abiti).

La risposta di Alena Seredova: decisa replica su un tema delicato

Tra i commenti, sotto alla foto pubblicata dalla Seredova, una delle sue follower ha posto una domanda sulla scelta di ritrarre Vivienne Charlotte al centro del lettone. Che la bimba dorma sempre mel lettone? La domanda non cade nel vortice social, vista la delicatezza del tema legato al sonno dei neonati. Alena, infatti, ha risposto prontamente e con tono sicuro: “Assolutamente no! Dorme nella sua culla”.

Come la stessa Seredova ha tenuto a precisare, per ragioni di sicurezza e prevenzione, i neonati devono sempre dormire nella propria culla o nel proprio lettino senza cuscino e con attenzione alla temperatura e al tasso di umidità della stanza in cui riposano, lasciando per quanto possibile libero da oggetti, giochi e altri monili la culla e il lettino.

Ad un altra follower, Alena ha risposto di notare una maggiore somiglianza della bimba al papà. Alle innumerevoli felicitazioni, la Seredova ha replicato con entusiasmo: una serenità che la proietta molto lontano dai tempi dell’addio all’ex marito, Gigi Buffon, e alle sofferenze della separazione.

Juve, Buffon e la ripresa del campionato

Intanto, l’ex marito Gigi Buffon ha ripreso gli allenamenti e postato diverse foto sui social che lo ritraggono intento nella ripresa dell’attività atletica in vista del possibile ritorno del campionato. Secondo le ultime indicazioni, che arrivano dal ministro Vincenzo Spadafora, si dovrebbe riprendere il 18 o il 20 giugno prossimo.

VIRGILIO SPORT | 25-05-2020 12:09