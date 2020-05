Diretta gol in chiaro, bufera social su Spadafora

L’idea non è nuova: se ne parlava anche quando si doveva giocare il big-match Juventus-Inter – che poi fu disputato a porte chiuse – ma il ministro dello Sport Spadafora l’ha riproposta con veemenza. Sì – se il protocollo sarà accettato – alla ripresa del calcio e della serie A ma che si trasmettino le partite in diretta in chiaro per evitare assembramenti. L’idea sarebbe di mutuare da Sky Germania il “diretta gol” della Bundesliga, trasmesso gratis.

I club di serie A contrari alla diretta gol in chiaro

La richiesta del ministro sui gol in chiaro però non piace alla serie A, impegnata nel duello con le tv sul pagamento dell’ultima rata, ma se il Governo insisterà è possibile che siano aperte a tutti le partite della domenica alle 18,45 e non tutto il programma.

Sui social i tifosi bocciano la soluzione di Spadafora

La notizia sta facendo discutere tutti i tifosi sui social ma pochi sono favorevoli: “Scusate ma considerando che tutte le grandi giocheranno ad orari diversi, a che serve un Diretta gol in chiaro? Ad evitare assembramenti per Spal-Sassuolo, Bologna-Brescia e Cagliari-Lecce?” o anche: “e noi che paghiamo le Pay tv siamo i più cretini del mondo…”.

I tifosi si schierano dalla parte delle pay-tv

C’è chi argomenta: 1) Non ha senso il calcio in chiaro, soprattutto se la motivazione è “evitare assembramenti nei bar”. 2) Spadafora dice l’ennesima inesattezza. In Germania hanno mandato in chiaro solo diretta gol del sabato in queste prime 2 giornate post lockdown. Dalla prossima solo pay TV.

Molti fan sono preoccupati: “Spadafora vuole di nuovo far vedere le partite o i gol in chiaro: le sta provando tutte per rompere i gia’ precari equilibri del sistema calcio italiano e cavalcare l’immancabile onda di populismo” oppure: “Il ministro fa una cosa buona e dopo ne fa altre tre o quattro sbagliate. Se tolgono l’esclusiva a Sky del campionato che tengo a fare l’abbonamento? Non si potrà mai fare una roba del genere. E infine: “Caro Spadafora, per trasmettere diretta gol in chiaro in televisione bisogna riprendere a giocare la Serie A. Non lo dimentichi”.

SPORTEVAI | 25-05-2020 10:40