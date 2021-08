Alessandria, Longo: "Col Benevento errori evitabili"

Dopo la bella prova disputata in Coppa Italia contro la Sampdoria, l’Alessandria ripete quanto di buono fatto vedere a Marassi, ma ancora una volta esce dal campo sconfitta, anche se con il minimo scarto.

Il 4-3 finale, come riferisce grigionline.com, è stato commentato nel post partita da mister Moreno Longo: “È stata una partita che ci ha visti cominciare con il solito piglio e siamo andati meritatamente in vantaggio. Dopo il gol, però, abbiamo fatto 20’ che non mi sono piaciuti durante i quali la squadra è stata sporca a livello tecnico e ha concesso occasioni al Benevento in maniera anche superficiale: abbiamo perso quattro o cinque palloni in uscita troppo banali, come sul rigore, quando eravamo noi in possesso di palla. La gara è stata combattuta colpo su colpo, anche se ci sono stati setto o otto minuti a inizio del secondo tempo quando abbiamo preso un gol evitabilissimo. Una palla lunga di Paleari non può sorprenderci in quella maniera, dobbiamo migliorare, ma ci teniamo lo spirito che ci ha permesso di non molare: anche sotto di due gol siamo riusciti a riaprire la partita e abbiamo anche fallito un paio di importanti palle gol. Dobbiamo calarci velocemente in questa categoria, come nella cura dei dettagli”.

Problemi con il modulo? Mister Longo ha tutto chiaro in testa: “”La difesa a tre resterà la prima scelta, anche se durante il campionato si vedrà. Siamo alla prima giornata, finora la squadra ha sempre lavorato bene con questo assetto. Nella mia testa non c’è l’idea di cambiare, ma quella di recuperare i giocatori. Non dimentichiamo che abbiamo fuori Prestia e Mantovani, che sono giocatori molto importanti. Sarà importante ritrovare, almeno a livello numerico, i giocatori che possono farci alzare l’asticella della competitività”.

