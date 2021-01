Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni separati:perché è finita

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni sarebbero separati. E da tempo. L’indiscrezione sull’epilogo del matrimonio, celebrato 13 anni fa, tra l’imprenditore, erede dell’impero Benetton, e la campionessa di sci alpino sarebbe stata riportata in primis da Dagospia per poi trovare spazio sul Corriere della Sera. La reazione? Silenzio. Non una dichiarazione ufficiale, non un virgolettato rilasciato all’ANSA, né una smentita attraverso i social. Il nulla, almeno fino a questo momento.

Benetton-Compagnoni, cronaca di un amore finito?

Eppure Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni sono una coppia da ben 22 anni e dalla loro unione sono nati tre figli: Agnese (20 anni), Tobias (17 anni) e Luce (14 anni). Una famiglia solida, affiatata e che ha scelto, nonostante la celebrità di entrambi, di vivere una esistenza pacata, lontano dai riflettori.

Ad aggiungere i sospetti alle già precedenti e diversi segnalazioni di crisi nel passato, ci sarebbe stato un servizio del magazine Chi che avrebbe dedicato spazio a Benetton (56 anni) e ai suoi figli, in qualità di presidente della Fondazione Cortina. Di Deborah non un segnale, un riferimento perché, ha spiegato il Corriere, “in realtà sono separati da tempo e si è già trasferita”.

I segnali della separazione sui social: solo riservatezza?

Dove e quando, al momento, sono informazioni chiaramente e giustamente riservate, ma queste informazioni – ripetiamo – fino ad ora non sono state smentite dai diretti interessati, i quali in precedenza hanno sempre allontanato i riflettori e l’ombra del gossip dalle loro vite e dalla loro famiglia.

Su Instagram, Benetton pubblica da tempo solo scatti che lo ritraggono nella villa di famiglia spesso e volentieri, ma con i suoi ragazzi. La Compagnoni, campionessa inarrivabile, originaria di Santa Caterina Valfurva in Valtellina ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiadi e tre ai Mondiali. Proprio lo sport e lo sci, in particolare, li aveva fatti incontrare e innamorare più di vent’anni fa. E uniti.

VIRGILIO SPORT | 26-01-2021 14:34