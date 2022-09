27-09-2022 18:26

In questo autunno appena iniziato, quando la stagione televisiva si affaccia al piccolo schermo, irrompe l’ennesima separazione celebre (rumorosa, sussurrata, vociferata) e infine ufficializzata con una nota affidata ancora una volta all’agenzia ANSA.

Alessia Marcuzzi, in attesa del suo ritorno in Rai con il programma “Boomerissima”, ha annunciato con il marito, il produttore Paolo Calabresi Marconi la decisione di interrompere così il loro matrimonio. Un amore, il loro, nato sotto i riflettori per via delle professioni che hanno consentito loro di intrecciare le rispettive strade e celebrato con una cerimonia a Londra riservata ai soli parenti nel 2014, otto anni fa. Paolo Calabresi Marconi e la conduttrice televisiva non hanno figli, ma il suo rapporto sia con Tommaso sia con Mia è ottimo e continuerà ad essere tale, per volontà di tutti e due.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci – si legge nella nota congiunta -. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Uno stile pacato, quasi pacifico quello scelto per condividere una decisone che secondo le indiscrezioni era già stata presa dalla coppia alla luce del loro rapporto, inquinato da rumors neanche troppo velati su una passione che la presentatrice avrebbe nutrito per Stefano De Martino e che avrebbe causato una crisi sia nella relazione con suo marito, sia in quella tra Belen e il marito.

La crisi durante il lockdown

Nonostante il gossip li abbia toccati (e spesso) e la stessa Alessia avesse ammesso, in un’intervista, la forte distanza durante il lockdown nella loro coppia non vi erano dei segnali espliciti di allontanamento imminente tra i due: la Marcuzzi aveva pubblicato uno scatto con il marito il 1° agosto scorso e ha trascorso parte delle vacanze estive con la sorella di lui, Micaela.

Certo, qualche post aveva indotto a sospettare che fosse il tempo della solitudine quello che l’attendeva, ma perché si possa intuire la fine di una relazione si deve vedere altro: un comunicato ufficiale, considerando la notorietà di entrambi e la condivisione di un ambiente di lavoro che li potrebbe mettere di nuovo l’uno vicina all’altra.

I rapporti con Inzaghi e Facchinetti

Con Paolo Calabresi Marconi sicuramente Alessia ha vissuto un amore assoluto, importante tanto da convolare a nozze dopo una relazione intensa, divertente e appassionata: mai prima di lui lo aveva fatto, nonostante l’amore e i figli avuti con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti non aveva mai deciso di fare questo passo.

Con loro ha saputo costruire una famiglia di assoluta solidità, trasporto e sostegno reciproco con un grande lavoro comune: con Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, il rapporto è leale, onesto e di estremo rispetto come testimonia quanto da lei costantemente scritto e rivolto alla compagna del padre di Mia.

Così anche con Gaia, moglie del suo ex Simone Inzaghi, si è instaurato un rapporto di vera e propria amicizia che ha coltivato e che l’ha condotta a ricoprire un ruolo importante anche al loro matrimonio.

Con Paolo ci vorrà tempo e impegno, ma per Tommaso e Mia, saranno costruite fondamenta nuove a prescindere da quanto abbia indotto a ritenere il loro rapporto ormai esausto.

