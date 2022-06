Alfa Romeo: Pujolar prevede un grande futuro per Zhou

28-06-2022 12:01

L’approccio del pilota cinese alla Formula Uno è stato senza dubbio tra i migliori dei vari rokkie che si sono succeduti nei vari anni.

L’alfiere della Alfa Romeo, forse non avrà una guida particolarmente esaltante, ma grazie ai pochi errori commessi, sta migliorando in maniera esponenziale, gara dopo gara. Si nota che il suo feeling con la vettura cresce in ogni weekend, dalle prove libere, passando per le qualifiche fino alle gare. Un processo di crescita importante che alla lunga potrebbe aiutarlo a diventare uno dei prospetti più interessanti all’interno dello schieramento di partenza.

Per questo motivo, alla luce di quanto dimostrato fino adesso, Xevi Pujolar ha promosso l’approccio di Guanyu Zhou al suo primo anno in Formula 1.

“Devo essere sincero e riconoscere che Zhou riesce a modellare i propri week-end di gara in modo sempre migliore”, ha affermato l’Ingegnere spagnolo. “Assorbe tutte le informazioni che gli forniamo e le usa per gestire al meglio la vettura e i pneumatici, non solo in gara ma anche in qualifica. Cresce di volta in volta perché è bravo e fa tutto senza errori e questo lo porta a crescere di gara in gara. Se eviti incidenti e accumuli chilometri, puoi perfezionare il tuo feeling con la vettura. Questo è per adesso senza ombra di dubbio, il suo punto di forza e se riesce a continuare così, penso che abbia un grande futuro in Formula 1”.