Alibegovic stronca Mancinelli

In un'intervista concessa a Stadio, Teo Alibegovic ha parlato della Fortitudo: "Sarà importante investire bene i soldi a disposizione. La squadra che quest’anno ha vinto la A2 farebbe troppa fatica in A, dove sono tutti dieci centimetri più alti e almeno cinque chili più grossi".

"Mancinelli? Non vorrei che qualcuno pensasse che per me Mancio non possa giocare. E' chiaro che per riuscirci deve allenarsi in un certo modo. Lui è un uomo simbolo".

"Se è pronto a fare il totem societario, il Totti della situazione, va bene. Se qualcuno pensa che debba entrare e fare la differenza sul campo, non so… me lo auguro, ma sono scettico. Non credo possa essere decisivo per rimanere in Serie A" ha concluso l'ex coach.

SPORTAL.IT | 18-05-2019 09:50