Alice neo mamma in bikini: Morata difende la moglie dagli haters

Alice Campello ha reso Alvaro Morata padre di due gemelli, ma nel frattempo ha già posato in bikini su Instagram, scatenando un vero polverone. Sono infatti passate solo tre settimane dal parto e alcuni follower hanno attaccato la modella, “rea” di mostrare già un corpo perfetto nonostante la recente gravidanza. Le critiche non sono andate giù ad Alvaro Morata che ha replicato: “Soltanto invidia”.

Lo scorso 29 luglio Alice ha dato alla luce Alessandro e Leonardo, coronamento della storia d’amore con il suo Alvaro Morata. La moglie del centravanti del Chelsea, reduce da un parto gemellare, è stata oggetto di pesanti critiche sui social, a causa della forma fisica impeccabile sfoggiata dalla modella di Mestre nonostante la recente gravidanza.

La punta spagnola ha subito preso le difese della consorte nei confronti degli immancabili haters. “Ovviamente è l’ultimo dei suoi pensieri (in riferimento alla moglie, Alice) farsi una foto in costume adesso – ha scritto Morata – ma ci sono dei contratti lavorativi da rispettare! Ha mangiato di tutto durante la gravidanza e anche adesso, ma a 23 anni è più facile recuperare la forma. Non capisco neanche perché una persona si debba giustificare, che invidiose”, ha concluso l’attaccante.

Poco dopo è arrivato un ulteriore commento che ha costretto Morata ad intervenire di nuovo: “Ma cosa dici? Che messaggio? Che una donna ha recuperato meravigliosamente a 23 anni? Vai a farti vedere dai che ridicola”.

Alice Campello vanta oltre un milione e mezzo di follower su Instagram. Lei e Alvaro Morata, che si erano conosciuti nel 2014 ai tempi della permanenza alla Juventus da parte del centravanti spagnolo, si sono sposati un anno fa a Venezia, il 17 giugno. In occasione del loro anniversario ha scritto una dolcissima dedica all’indirizzo del marito: “Ti sposerei altre infinite volte e sempre con la stessa emozione. Ti amo con tutto il cuore. Felice primo anniversario di matrimonio amore mio”.

“Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo. Ogni giorno da quando ti conosco, ringrazio Dio per averti messo sulla mia strada, sei la pietra angolare della mia vita. In questi mesi hai combattuto come una leonessa”, aveva invece scritto Morata a poche ore dalla nascita di Alessandro e Leonardo.

