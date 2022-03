Alina Kabaeva, l'ex ginnasta oro olimpico presunta compagna di Putin

07-03-2022 15:38

C’è stato un tempo in cui il nome di Alina Kabaeva veniva associato solo a meri meriti sportivi. Invece oggi, a scorrere quanto ci viene restituito dagli archivi fotografici, ne emerge un ritratto opposto: al clamore offerto dalle sue medaglie, dalla sinuosa capacità di incantare con le sue movenze perfette da ginnasta capace di aspirare e agguantare l’oro ad Atene 2004, subentra un oscurantismo fotografico impensabile.

Solo pochi fa, quando Alina trionfava nello sport, portando in alto la Russia, i suoi ritratti abbondavano. Oggi, solo qualche foto, istantanea fugace di un presente da presunta compagna di Vladimir Putin. Un oggi che la vedrebbe addirittura nascosta in Svizzera con i quattro figli avuti dal 69enne presidente.

Alina Kabaeva, presunta compagna di Putin sarebbe in Svizzera

Una indiscrezione che ha pubblicato, e che dunque va attribuita per primogenitura alla celebre Page Six che cita delle proprie fonti, e che suggerirebbe come Alina e i quattro figli si siano ritirati nella riservatissima e blindata Svizzera, lontano da Putin e da Mosca.

Uno chalet privatissimo, distante da dove si starebbe orchestrando l’offensiva in Ucraina, lacerata da 11 giorni di conflitto e che ora vede la strategia russa puntare dritto allo strategico porto di Odessa, che si affaccia sul Mar Nero.

Il legame mai confermato tra Putin e la Kabaeva

Relazione mai confermata, quella tra Putin e Alina, che nella massima discrezione avrebbe protetto le sue gravidanze e partorito lontano dai riflettori. Una scelta che ha sempre generato indeterminatezza sul numero e il sesso dei bambini che sarebbero nati dal loro rapporto, reso noto dopo le indiscrezioni sul divorzio risalente al 2008 tra il numero uno russo e l’ex consorte, che tanto aveva destato stupore.

D’altronde Putin aveva sempre manifestato insofferenza nei confronti dei media interessati, in particolare, alle sue vicende private divenute più presenti soprattutto sulla stampa estera dopo l’avvicinamento all’ex campionessa di ginnastica ritmica, orgoglio uzbeko e russo.

Mai una conferma, dunque, mai una neanche velata e presunta esternazione di ammissione e tanto meno intimità anche quando le indiscrezioni su un matrimonio, celebrato con un rito ortodosso a suggellare l’unione, si erano rincorse.

Chi è Alina Kabaeva: campionessa olimpica, modella e deputata

Eppure, Alina Kabaeva è un personaggio pubblico che ha goduto di una celebrità internazionale i cui meriti vanno ricondotti esclusivamente alla disciplina ferrea abbinata a un talento spesso discusso a causa del suo aspetto fisico, dalle allenatrici di scuola russa che l’hanno condotta, però a un oro olimpico e a nove successi nei Mondiali, con l’esclusione del titolo ottenuto a Madrid 2001 che le è stato tolto per ricorso al doping.

Nata il 12 maggio 1983, Alina è figlia di Marat Kabaev calciatore sovietico, che sostiene la passione sportiva della figlia fin da quando ad appena 6 anni intraprende i primi corsi di ginnastica ritmica. Sul finire degli anni Ottanta, Alina grazie a tenacia e a una costanza impressionante, intraprende un percorso fatto di dieta, palestra e rigore alla ricerca del peso e della forma perfetta che la vede emergere progressivamente e abbandonare il natio Uzbekistan per inseguire il sogno olimpico.

La svolta arriva nel 1994, quando la Kabaeva si trasferisce a Mosca presso il centro tecnico diretto da Irina Viner, che ne intuisce le potenzialità e le eccezionali caratteristiche.

L’avvento dell’era Kabaeva nella ginnastica ritmica

Dal 199e inizia la sua ascesa inarrestabile, prima a livello juniores poi da pro: con il campionato europeo vinto a Oporto e i successivi mondiali, la ginnastica ritmica mondiale viene segnato dall’era Kabaeva: un dominio inarrestabile a livello individuale e a squadre, con l’intoppo da non poco di Madrid. Nulla che però la fermi: dopo il bronzo di Sydney 2000, rimane da realizzare l’obiettivo ultimo, quello dell’oro olimpico che Alina mette in chiaro e verso il quale focalizza le sue energie fino alla prova di Atene 2004.

E’ il culmine e l’arresto definitivo della sua carriera, anche se ritenterà di risorgere d quelle ceneri in vista di Baku. La sua carriera si conclude con dei numeri da autentica campionessa, contemporaneamente a un’ascesa che – in Russia – è incontenibile tra showbiz e politica.

Alina Kabaeva e l’ingresso in politica

La Kabaeva viene eletta nel 2007 nella Duma di Stato, quando la sua carriera agonistica è ormai alle spalle e gli impegni da modella si accompagnano a una serie di attività collaterali che non la distraggono, però, dal suo ruolo principale nel partito Russia Unita; è in questa fase della sua carriera che i rumors abbondano, senza però davvero travolgerla.

Il mistero sulle gravidanze e i figli di Alina Kabaeva

Nel 2019, nel silenzio, diventa madre del suo primogenito Dimitry; tre anni dopo nasce una bambina e poi due gemelle delle quali si sa poco o nulla se non che sarebbero venute alla luce in Svizzera nel 2015.

Lì avrebbe deciso di rintanarsi, Alina e i quattro figli che, stando alle fonti di Page Six, sarebbero cittadini svizzeri e avrebbero scelto di attendere in un chalet l’evolversi degli eventi.

VIRGILIO SPORT