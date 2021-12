All-in del Milan sul difensore della Premier, i tifosi non ci credono

27-12-2021 12:25

Il Milan potrebbe risolvere l’emergenza in difesa aperta dall’infortunio di Simon Kjaer con un altro centrale danese. Secondo il Corriere della Sera, infatti, Paolo Maldini starebbe valutando l’ipotesi di aprire una trattativa con il Chelsea per l’acquisto di Andreas Christensen, difensore 25enne che però vanta già un’enorme esperienza nel grande calcio internazionale: dopo aver esordito in Premier League nella stagione 2014/15, Christensen ha accumulato 145 presenze con i Blues, oltre a due campionati nella Bundesliga disputati in prestito al Wolfsburg (62 presenze complessive).

Christensen in scadenza, il Milan spera

Il difensore è inoltre un punto fermo della Danimarca, con cui ha disputato 54 partite, molte delle quali proprio accanto a Kjaer. Il valore del cartellino di Christensen sarebbe fuori portata per il Milan, ma il giocatore è in scadenza di contratto: la possibilità che il Chelsea lo perda a parametro zero può spingere il club londinese ad ascoltare la proposta dei rossoneri.

Tifosi scettici sull’arrivo del danese

Si tratta comunque di un’operazione complicata, che molti tifosi milanisti ritengono difficile da concludere. “Magari venisse Christensen, è giovane ma ha già esperienza. Al momento servirebbe”, commenta Gio su Facebook. Ben non crede che l’affare vada in porto: “L’ostacolo è il prezzo, il Chelsea non farà sconti”.

“Non ci credo, bene che vada alla fine arriverà Acerbi”, aggiunge Giovanni. “Valutato attualmente sui 35 milioni dal Chelsea. Vero è che è in scadenza di contratto a giugno 2022, però pensare che arrivi per due spicci mi pare esagerato”, il parere di Vincenzo.

Sergio, infine, la vede proprio nera: “Troppi nomi e alla fine non si prenderà nessuno, resteranno sempre gli stessi”.

SPORTEVAI