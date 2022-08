Alla scoperta dell'IBC e del Var Centre di Lissone

29-08-2022 17:41

Il Football Café, un format originale del Social Football Sumit 2022, è approdto a Lissone per visitare il centro Var e l’IBC Centre

La vision di Social Media Soccer è sempre stata quella di analizzare il gioco del calcio con occhio attento a tutte le sfumature di questo sport, evidenziandone la capacità di adattarsi alle esigenze dei tempi che cambiano.

Abbracciando sistemi e strumenti sempre più tecnologici, digitali e all’avanguardia. Il tutto garantendo una continua evoluzione del football, dotando di una cornice futuribile un gioco che ama ancorarsi alle proprie tradizioni, ma anche scoprire il fianco a nuove opportunità. Per questo motivo abbiamo deciso di visitare una delle realtà che più di tutte sta totalmente rivoluzionando il calcio: la VAR. Per farlo ci siamo recati direttamente al centro Var di Lissone, per

respirarne e coglierne tutte le caratteristiche. Avendo anche modo di captare da addetti ai lavori come Lorenzo Dallari, editorial e Social Director della Serie A, i dettagli più intrinsechi di questo strumento capace di cambiare per sempre il modo di vivere e di assistere ad una partita.

Ponendo, al contempo, anche il giusto accento sull’International Broadcaster Center, un progetto nuovo, capace di strutturarsi in soli 4 mesi, diventando il centro di produzione di tutti i contenuti della Serie A. Essendo oggi un punto di riferimento non solo per il nostro Paese, ma per tutta la football industry europea.

Un’iniziativa che ha quindi arricchito la nostra consapevolezza riguardo la Video Assistant Referee, dandoci la possibilità di metterlo anche a vostra disposizione per arrivare quanto più preparati al Social Football Summit

2022, l’unico evento italiano completamente dedicato all’universo calcistico. Dedicandovi un’intera puntata, la terza, del Football Café facilmente visionabile sul canale Youtube ufficiale del SFS22.