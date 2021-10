Allarme Bucks: Antetokounmpo non basta contro Dallas

16-10-2021 09:21

Sarebbe dovuta essere la prima sfida stagionale tra due dei protagonisti designati della stagione, ma i Dallas Mavericks non hanno avuto bisogno dell’apporto di Luka Doncic per chiudere la preseason con un successo sui campioni in carica di Milwaukee, ko 114-103.

Ai Bucks non è bastato un Giannis Antetokounmpo già in forma campionato, autore di 26 punti e 10 rimbalzi con 9/11 al tiro e 2/2 dall’arco in appena 25 minuti.

Con Doncici in panchina il 4-0 con cui i Mavs hanno chiuso il precampionato si materializza grazie al contributo di Jalen Brunson (17 punti e 8/11 al tiro), ma anche ai 14 punti di Trey Burke, ai 12 di Dwight Powell e agli 11 di Sterling Brown.

Milwaukee, senza Khris Middleton, manda cinque giocatori in doppia cifra, tra i quali Jrue Holiday (13 punti, 6 rimbalzi e 8 assist), ma perde la partita dei rimbalzi ed è sottomedia da tre punti (appena il 27%). Non segnali incoraggianti in vista del debutto di giovedì notte contro i Nets.

