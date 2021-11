Allegri fa la conta dei disponibili: "Dybala vuole esserci, risentimento per Ramsey"

19-11-2021 12:49

Vigilia importante in casa Juventus, alla ricerca del riscatto dopo la sosta delle Nazionali: il club bianconero vuole dar continuità al successo contro la Fiorentina conquistato nell’ultimo turno di Serie A.

Una partita, quella dell’Olimpico, che vedrà affrontarsi due allenatori che hanno condiviso, seppur in anni diversi, la stessa panchina: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Intervenuto in conferenza stampa alla Continassa, Allegri ha presentato così la sfida contro i biancocelesti.

“Per quanto riguarda la partita, i dati dicono che Lazio e Juventus sono le due squadre che negli ultimi dieci anni si sono divise i trofei, a parte quelli vinti da Milan e Napoli. E’ una bella sfida, due squadre che sono ai margini del quarto posto: è la ripresa dopo la sosta, quindi bisogna abituarsi a giocare, anche perché fino a fine dicembre abbiamo tante partite di grande importanza”.

“I giocatori? Ho visto solo gli europei, non i sudamericani: qualcuno è recuperato, ma vedremo chi abbiamo a disposizione. Non so assolutamente nulla di formazione: quando li ritroverò vedrò chi potrò portare a Roma.”

“Dybala? Non è questione di prudenza: ieri non ha fatto nulla e oggi proverà a far allenamento. E’ una settimana che non si allena: la voglia di Dybala di esserci c’è, ma il polpaccio anche se non ha nulla a livello strumentale può essere pericolo. Vedremo”.

“In questo momento le chiacchiere stanno a zero: dobbiamo migliorare. La Champions League è già stata archiviata perché il passaggio del turno lo abbiamo già ottenuto”.

“Sarri? E’ stato qui a Torino, ha vinto l’ultimo Scudetto e ha fatto un ottimo lavoro. Lo dimostrano i risultati. Dice che questa squadra non è allenabile? Bisogna chiederlo a lui: secondo me tutte le squadre sono allenabili. Rispetto a due anni fa è cambiato tutto”.

“Kean ha lavorato bene ed è a disposizione. Rabiot? E’ tornato dalla Nazionale dopo aver fatto una buona partita, segnando. Domani è il campionato: alle Nazionali ci penseranno a marzo”.

“Quando parlo degli “scienziati del calcio” dico che il calcio secondo me è uno spettacolo, arte fatta dai giocatori. Un allenatore deve mettere i giocatori nelle migliori condizioni per poter giocare. La differenza la fa se vinci o perdi: le chiacchiere stanno a zero. Alla Nazionale, ad esempio, che ha fatto un ottimo Europeo, soprattutto quelli che pontificano non davano un euro. E pensavano che non passasse neanche il turno: poi ha vinto l’Europeo ed è diventata quella che è diventata. Per un rigore sbagliato da un giocatore, che può capitare nel calcio, è da una settimana che la massacrano. Ci vuole equilibrio: credo che la Nazionale andrà ai Mondiali. Quello che conta è il risultato”.

“Ramsey? Dovrò valutarlo perché ieri durante l’allenamento ha avuto un risentimento al flessore e quindi stamattina lo valuteremo. De Sciglio? Se non con l’Atalanta a Salerno sarà a disposizione. Arthur? Sono molto contento perché sta lavorando bene e si mette sempre a disposizione: è un giocatore veramente recuoerato. Bernardeschi? E’ ancora fuori: quest’anno stava facendo bene, speriamo che quando rientrerà lo ritroveremo nelle stesse condizioni in cui l’abbiamo lasciato”.

“Chiederò a Chiesa di far goal domani: l’assenza di Immobile? Sarri ha costruito il Napoli sull’assenza del centravanti: magari lo farà anche con la Lazio”.

“Le differenze di rendimento di Ramsey e Rabiot rispetto alla Nazionale? Rabiot le ultime partite prima del Covid ha fatto delle belle prestazioni, poi bisogna rientrare in condizione. Per quel che riguarda Ramsey ha avuto dei problemi che lo hanno tenuto fuori: in Nazionale ha giocato”.

